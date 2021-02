Quinzième du Vendée Globe, Arnaud Boissières (La Mie Câline-Artisans Artipôle) est arrivé jeudi aux Sables d'Olonne. Le Japonais Kojiro Shiraishi (DMG Mori Global One), lui, a pris une 16e place historique. "Cela fait trois mois que je me laisse flotter. Et là, je me laisse flotter de bonheur", a dit Boissières après avoir remonté le chenal pour tomber dans les bras de son grand ami Yannick Bestaven, vainqueur il y a 15 jours de ce Vendée Globe pas comme les autres.

"J'ai savouré en deux temps, d'abord en coupant la ligne au petit matin, puis en remontant le chenal. Il y avait beaucoup de monde, plein de gens aux balcons et des grands navigateurs qui étaient là. Il y avait Jean-Luc Van Den Heede et Yannick: ce Vendée Globe a une saveur particulière parce qu'il l'a gagné et j'ai l'impression que c'est une partie de moi qui l'a gagné aussi".

C'est grâce à la force de mon équipe que je suis là

C'est le quatrième Vendée Globe d'affilée bouclé par le skipper de La Mie Câline, avec toujours autant de plaisir. En conférence de presse, Boissières a expliqué que "c'est un privilège intense de pouvoir finir un Vendée Globe", et que "c'est chouette de faire une course en solitaire et d'avoir autant de monde qui t'aide à finir". Un autre skipper est arrivé jeudi, le Japonais Shiraishi, 53 ans. Il devient le premier asiatique à finir un Vendée Globe, après un démâtage il y a quatre ans et une grosse avarie au début de cette édition 2020. Grand-voile déchirée, il lui a fallu une semaine pour réparer.

"C'est grâce à la force de mon équipe que je suis là, je leur en suis vraiment reconnaissant. Avec cette avarie si tôt dans la course, je n'y croyais pas trop", a expliqué le skipper japonais. Il a aussi révélé qu'il avait subi une grosse opération du coeur l'an dernier. Derrière les deux arrivants du jour, la régate finale pour la 17e place a finalement tourné à l'avantage d'Alan Roura (La Fabrique) devant Stéphane Le Diraison (Time for Oceans). Jeudi à l'heure du thé, le Suisse n'était plus qu'à 20 milles de l'arrivée et le Français à 30 milles. Un peu plus loin, la Britannique Pip Hare (Medallia), 47 ans depuis dimanche, en a presque fini elle aussi avec son tour du monde en solitaire et sans assistance.

Classement jeudi à 18h

1. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) arrivé en 80j 03h 44min 46s (compensation : -10h 15min 00s)

2. Charlie Dalin (FRA/Apivia) arrivé en 80j 06h 15min 47s

3. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) arrivé en 80j 10h 25min 12s

4. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) arrivé en 80j 13h 44min 55s (compensation : -16h 15min 00s)

5. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) arrivé en 80j 14h 59min 45s (compensation : -06h 00min 00s)

6. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) arrivé en 80j 15h 22min 01s

7. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) arrivé en 80j 21h 58min 20s

8. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) arrivé en 80j 22h 42min 20s

9. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) arrivé en 81j 19h 45min 20s

10. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) arrivé en 82j 14h 30min 15s

11. Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence) arrivé en 84j 19h 07min 50s (compensation : +02h 00min 00s)

12. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) arrivé en 87j 02h 24min 25s

13. Jérémie Beyou (FRA/Charal) arrivé en 89j 18h 55min 58s

14. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) arrivé en 90j 02h 46min 02s

15. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline-Artisans Artipôle) arrivé en 94j 18h 36min 06s

16. Kojiro Shiraishi (JPN/DMG Mori Global One) arrivé en 94j 21h 32min 56s

17. Alan Roura (SUI/La Fabrique) à 20,2 milles de l'arrivée

18. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) 30,4

19. Pip Hare (GBR/Medallia) 70,2

20. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) 517,2

21. Clément Giraud (FRA/Compagnie du lit-Jiliti) 1.361,1

22. Miranda Merron (GBR/Campagne de France) 1.653,8

23. Manuel Cousin (FRA/Groupe Sétin) 1.922,4

24. Alexia Barrier (FRA/TSE-4myplanet) 3.316,3

25. Ari Huusela (FIN/Stark) 3.412,4

Abandons:

. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss)

. Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur)

. Isabelle Joschke (GER/MACSF)

. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec)

. Sébastien Destremau (FRA/Merci)

. Fabrice Amedeo (FRA/Newrest-Art et Fenêtres)

