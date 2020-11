Le skipper Charlie Dalin, qui a pris la tête du Vendée Globe lundi au petit matin, tient toujours sa position en fin de journée, juste devant Thomas Ruyant et loin devant Jean Le Cam, classé troisième. Charlie Dalin (Apivia), qui participe à son premier tour du monde en solitaire, tient Thomas Ruyant (LinkedOut) à 28 milles nautiques (62 km) de lui alors que les deux hommes contournent l'anticyclone de Sainte-Hélène pour rejoindre le Cap de Bonne-Espérance.

Alex Thomson (Hugo Boss) s'est remis en route lundi soir après avoir dû s'arrêter presque quarante-huit heures pour réparer des dommages structurels. Le Gallois pointe à la cinquième place après avoir tenu les rênes de la course pendant plus de six jours.