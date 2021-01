Il avait suscité admiration et courage: Jean Le Cam, vieux briscard et doyen de la course, a bouclé jeudi soir son Vendée Globe et se classe quatrième après déduction des compensations obtenues pour le sauvetage de Kevin Escoffier. "Je sais pas comment je suis arrivé là, honnêtement je sais pas, mais bon c'est fait", a déclaré le marin de 61 ans juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. "Je suis allé au bout du bout du bout", a soufflé Le Cam qui a bouclé à bord de son "vieux" bateau Yes We Cam! son quatrième Vendée Globe et réussi son deuxième meilleur résultat dans cette course mythique après sa 2e place en 2004-05.

Le "Roi Jean" a franchi la ligne en 8e position, mais a pris la 4e place finale, puisqu'un jury lui avait accordé seize heures et quinze minutes de compensation pour le sauvetage d'Escoffier, ce qui ramène son temps officiel à 80 jours, 13 heures, 44 minutes et 55 secondes. La neuvième édition de la course autour du monde en solitaire et sans escale a connu un dénouement plein de rebondissements dans la nuit de mercredi à jeudi pour sacrer au bout du suspens Yannick Bestaven (Maître Coq IV).

Le marin rochelais de 48 ans, un des leaders majeurs sur un parcours qui aura duré 80 jours, a remporté la plus mythique des courses au large après avoir passé la ligne d'arrivée en troisième position, près de huit heures après Charlie Dalin (Apivia), le tout premier à boucler le tour du monde. Bestaven lui a soufflé la victoire grâce à un bonus, une compensation en temps de dix heures et quinze minutes pour avoir aidé aux recherches lors du sauvetage de Kevin Escoffier (PRB), dont le bateau s'était brisé en deux le 30 novembre, au large du cap de Bonne-Espérance. Réfugié sur son bateau de survie, Escoffier aura été sauvé par Le Cam après onze heures de tourmente dans une mer démontée.

Escoffier attend Le Cam

Le Cam, tout comme Bestaven, s'était dérouté pour porter secours à Escoffier. Dans la nuit noire et après de multiples manoeuvres périlleuses, il avait fini par repérer le naufragé pour le faire monter à bord de son monocoque. Les deux hommes ont pleuré et ri ensemble et sont devenus compagnons de galère durant près d'une semaine, jusqu'à ce qu'une frégate de la marine nationale ne vienne chercher Escoffier. Le Cam a ensuite poursuivi sa route, seul, à jamais marqué par cet événement extraordinaire

Le Cam raconte le sauvetage d'Escoffier : "J'ai vu un flash"

Ce sera bientôt les retrouvailles entre les deux navigateurs. Escoffier sera au ponton pour l'accueillir aux alentours de 02h00 du matin vendredi. "C'est son arrivée à lui. Il a fait une course fantastique. Je serai là avec plaisir s'il a un peu de temps, pour qu'on échange quelques mots et qu'on puisse aller boire un verre pour se remémorer les jours passés ensemble. Mais je ne suis pas là pour venir prendre du temps sur son arrivée, je suis là pour l'accompagner s'il le souhaite", a prévenu Escoffier, interrogé par l'AFP.

8 bateaux en 24 heures

Depuis mercredi soir, ce sont huit bateaux qui sont arrivés en 24 heures, du jamais vu dans toute l'histoire du Vendée Globe, créé en 1989. Bestaven est donc le vainqueur final, devant Dalin et Louis Burton (Bureau Vallée 2). "On passe de la solitude totale à cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. C'est un bonheur, je ne réalise pas encore ce qu'il se passe, je suis toujours dans ma course, alors que c'est terminé. C'est un rêve d'enfant qui se réalise", s'est réjoui Bestaven, subjugué.

Quatre heures après Dalin, Burton (Bureau Vallée 2) a terminé à son tour son périple, en deuxième position pour être classé troisième au final. Thomas Ruyant (LinkedOut) a été le quatrième à couper la ligne à 5h42 pour être classé sixième au final, après l'arrivée de l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), qui avait une bonification de six heures pour avoir lui aussi participé au sauvetage de Escoffier.

Damien Seguin (Groupe Apicil), un skipper né sans main gauche qui a fait une course exemplaire, est arrivé à la mi-journée, devenant le premier marin handisport à boucler le Vendée Globe. Il a été suivi de près par l'Italien Giancarlo Pedote qui a franchi la ligne à 13h02. Sur les 33 marins ayant pris le départ le 8 novembre, huit ont abandonné.

