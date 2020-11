"Je suis vraiment content de naviguer enfin dans ces mers du sud, surtout avec la lune : c'est super beau. Hier soir (vendredi), c'était magique avec plein d'oiseaux qui virevoltaient autour du bateau après deux semaines en short!", a raconté Charlie Dalin (Apivia) lors d'une vacation samedi matin avec le PC Course. Le marin normand de 36 ans, leader de la course depuis lundi, a été le premier à entrer dans les mers sud. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il atteignait la zone des 40es Rugissants et depuis, il navigue en bordure de la Zone d'Exclusion Antarctique (ZEA).

Doyen de la course, Jean Le Cam (Yes We Cam!), à la barre d'un bateau ancienne génération, a choisi une route plus au nord que celle du duo de tête et occupe toujours la troisième place alors que le Vendée Globe entre dans sa quatrième semaine. A 40 nm (74 km) derrière le marin de 61 ans, deux hommes naviguent quasiment bord à bord : Kevin Escoffier (PRB), quatrième, et Yannick Bestaven (Maître CoQ IV), cinquième."Cette nuit (vendredi à samedi), c'était magnifique. Un grand ciel clair, pas un nuage, la lune qui nous éclairait comme en plein jour. Ça glissait avec le bateau parfois à 25-26 noeuds (environ 48 km/h), c'était superbe ! J'ai sorti une polaire et un petit bonnet cette nuit. On sent que l'on va vers le froid", a souligné Escoffier.