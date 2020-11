Le leader, skipper d'Apivia, participe à sa toute première course autour du monde en solitaire. Il est toujours suivi dimanche matin par Thomas Ruyant (LinkedOut), mais ce denier a réduit à 281 milles nautiques (519 km) son retard, soit dix milles de moins par rapport au pointage de la veille. Kevin Escoffier, à la barre de PRB, a de son côté ravi la troisième place au doyen de la course, Jean Le Cam (Yes we Cam!).