Samantha Davies, qui était l'une des six femmes (sur 33 concurrents) engagées sur le Vendée Globe, avait interrompu son tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance au vingt-septième jour de course, deux jours après que son bateau a percuté un objet flottant non identifié. Vendredi midi, elle a franchi la ligne d'arrivée pour boucler son tour du monde hors course. "Pour quelqu'un qui est habitué à faire la course, à être proche des autres concurrents, à pousser le bateau, à comparer chaque classement", le fait de repartir hors course a été "bien plus dur" qu'anticipé, a expliqué la skippeuse lors d'une conférence de presse.

"Quand je suis repartie du Cap, il n'y avait personne, j'étais seule, derrière toute la flotte", a-t-elle rappelé. "La seconde partie de ce tour du monde (...) a été très très dure et c'est pour ça, j'imagine, que je vis le fait d'arriver ici aux Sables-d'Olonne comme une véritable victoire", a ajouté Davies dans un grand sourire. La Britannique de 46 ans, qui avait fait un bon début de course en passant l'équateur en 9e position, a réparé son bateau au Cap, en Afrique du Sud, avant de repartir le 14 décembre hors course vers les Sables-d'Olonne.

Alors que la plupart des skippeurs choisissent habituellement de stopper leur tour du monde après un abandon, Samantha Davies a voulu reprendre la mer, motivée par l'envie de donner de la visibilité à son sponsor "Initiatives Coeur", qui oeuvre pour sauver des enfants souffrant de graves malformations cardiaques.

Deux marins encore en course

"A l'heure actuelle, on a sauvé 102 enfants" grâce à ce tour du monde, s'est-elle réjouie. Samantha Davies, qui a franchi symboliquement la ligne d'arrivée à 12h40 vendredi, a ensuite remonté le chenal accompagnée de Junior, un petit garçon ivoirien opéré du coeur à Nantes pendant sa course. La navigatrice et le garçonnet, vêtu d'un gilet de sauvetage orange et de bottes rouges, ont longuement salué le public, venu acclamer l'arrivée du bateau sous un soleil éclatant.

Aux Sables-d'Olonne, Davies qui participait à son troisième Vendée Globe, a retrouvé son fils Ruben, qu'elle n'avait pas vu depuis 110 jours. L'écolier de 9 ans avait dit au revoir à ses deux parents le 8 novembre, puisque le compagnon de Samantha Davies, Romain Attanasio (Pure-Best Western) était également au départ de la neuvième édition du Vendée Globe. Il a terminé 14e, bouclant son tour du monde en 90 jours, soit dix jours de plus que le vainqueur Yannick Bestaven (Maître Coq IV).

Mercredi, la skippeuse franco-allemande Isabelle Joschke, avait elle aussi terminé le Vendée Globe hors course. Désormais, il ne reste plus que deux marins en course: il s'agit d'Alexia Barrier qui devrait arriver dimanche et du Finlandais Ari Huusela, attendu le 5 ou le 6 mars aux Sables-d'Olonne.

Samantha Davies lors de la présentation du Vendée Globe 2020 Crédit: Getty Images

