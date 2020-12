Sébastien Simon (Arkéa Paprec), qui participait à son premier Vendée Globe, a abandonné vendredi dans la course autour du monde en solitaire, deux jours après avoir heurté un ofni (objet flottant non identifié). Le bateau dernière génération avait été endommagé au niveau du foil tribord (l'un des deux grands appendices latéraux permettant de filer à vive allure), du puits du foil et une voie d'eau était apparue.

Le marin de 30 ans se déroutait pour trouver une zone plus calme et tenter de réparer mais son équipe a annoncé vendredi dans un communiqué que "les réparations sont impossibles à réaliser seul". "Elles nécessiteraient énormément de temps et des conditions très clémentes et ne peuvent garantir un niveau de sécurité suffisant avant d'entamer le tour de l'Antarctique", conclut l'équipe.