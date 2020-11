"Alex et son équipe, ainsi que les architectes navals et les ingénieurs impliqués dans la construction du bateau, travaillent maintenant ensemble pour évaluer l'étendue de ce problème structurel et pour déterminer un programme et un planning de réparation", ajoute le communiqué. Le skippeur "est en sécurité et en bonne santé à bord, et dialogue régulièrement avec l'équipe", précise-t-on encore.