Les Bleus repartent les mains vides. Après la cruelle déception vécue vendredi avec l'élimination en demi-finale par la Serbie, les joueurs de Laurent Tillie ont été surclassés en trois sets par les Polonais dans le match pour la troisième place (24-26, 22-25, 21-25). Visiblement émoussés aussi bien physiquement que mentalement par leurs efforts de la veille, ils laissent les doubles champions du monde en titre rafler la médaille de bronze dans cet Euro à domicile.

Suivant les consignes de leur sélectionneur, les Français ont tenté de se remobiliser et pris cette ultime rencontre par le bon bout pour mener rapidement 9-4. Les Polonais de Vital Heynen sont toutefois entrés dans leur match après un temps mort et ont commencé à faire parler leur puissance en attaque grâce à Wilfredo Leon et Michal Kubiak. Dans le sillage d'Earvin Ngapeth, l'équipe de France s'est accrochée avant de céder le premier set (24-26).

