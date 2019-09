Les participants

Groupe A (à Montpellier en France): Italie, France, Bulgarie, Portugal, Grèce, Roumanie

Groupe B (à Bruxelles et Anvers en Belgique): Serbie, Allemagne, Belgique, Slovaquie, Autriche, Espagne

Groupe C (à Ljubljana en Slovénie): Russie, Slovénie, Finlande, Turquie, Macédoine, Bélarus

Groupe D (à Rotterdam aux Pays-Bas): Pologne, Pays-Bas, République tchèque, Estonie, Ukraine, Monténégro

La formule

Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Chaque pays hôte qualifié a la garantie de disputer son 8e de finale et un éventuel quart de finale à domicile.

A noter comme en 2015, que le championnat d'Europe cette année n'est pas qualificatif pour les Jeux olympiques 2020. La Pologne, la Russie et l'Italie ont déjà validé leur billet pour Tokyo, via une première série de tournois de qualification olympique début août. Les huit meilleures nations européennes au classement continental, calculé sur plusieurs années et arrêté après l'Euro 2019, se retrouveront en janvier 2020 pour un dernier ticket disponible.

Wilfredo LeonGetty Images

Le calendrier

Phase de groupes: 12-19 septembre (Montpellier, Rotterdam, Bruxelle, Anvers, Ljubljana)

8es de finale: 21-22 septembre (Nantes, Rotterdam, Anvers, Ljubljana)

Quarts de finale: 23-24 septembre (Nantes, Rotterdam, Anvers, Ljubljana)

Demi-finales: 26-27 septembre (Ljubljana et Paris-Bercy)

Match pour la 3e place: 28 septembre (Paris-Bercy)

Finale: 29 septembre (Paris-Bercy)

Palmarès des dix dernières éditions :