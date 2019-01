Chaumont plus que jamais en course pour les quarts

De son côté, Tours a été humilié par Pérouse et n’a désormais plus aucun espoir de s’accéder aux play-offs.

À domicile, Chaumont a commencé le match tambour battant en remportant les 2 premiers sets (25-19 et 25-19). Les Allemands sont ensuite revenus dans le match en décrochant les 2 suivants 22-25 et 19-25. Dans le 5e set, les Haut-Marnais ont arraché la victoire 16-14, grâce à un Baptiste Geiler impressionnant. L’international français a inscrit 15 points et fait 5 blocks sur l’ensemble du match.

Chaumont prend donc la tête du groupe C avec 9 points, suivi du Zenit Saint-Pétersbourg qui en compte 7, mais un match de retard. Les Russes doivent affronter Ljubjana, dernier de la poule avec seulement un point.

Tours, par contre, vit un véritable cauchemar. Après avoir perdu 3-0 face au Dynamo Moscou lors de la dernière journée, les joueurs de Patrick Duflos ont pris une véritable correction face à Pérouse. Ils se sont inclinés 3-0 (20-25, 20-25, 19-25) en un peu moins d’une heure et quart. Même s’ils ont livré une courageuse bataille, les pensionnaires de Ligue 1 n’ont rien pu faire face à un trio Lanza-Leon-Atanasijevic en pleine réussite, porté par un public en fusion. Pour ne rien arranger, ils ont perdu Herman Egleskalns sur blessure.

Les Tourangeaux n’ont gagné qu’une seule fois dans cette compétition. C’était lors de la 1re journée face à Arkasspor. Ils occupent désormais la 3e place du groupe E avec 3 points, derrière le Dynamo Moscou qui en compte 9. À deux journées de la fin, les coéquipiers de Floris Van Rekom n’ont presque plus aucune chance d’obtenir leur qualification. Même s’ils remportent leurs 2 prochains matchs, rien ne leur garantit une place dans les meilleurs deuxièmes.

Lors de la 5e journée, Tours recevra Arkasspor tandis que Chaumont jouera à domicile face au Zenit Saint-Pétersbourg.