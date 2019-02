Ligue des Champions : Tours s’incline face au Dynamo Moscou pour son dernier match de poule

Pour leur baroud d’honneur, les Tourangeaux avaient à cœur de bien figurer face à un adversaire qui les avaient battus lors du match aller en Russie. Malheureusement, il n’en fut rien.

Même si les leaders du Championnat de France ont opposé une belle résistance dans la dernière manche, les Moscovites ont pris les 3 sets : 23-25, 17-27, 31-33. Emmenés par un très grand Dick Kooy, auteur de 17 points, ils ont sécurisé leur qualification en quart de finale sans trop de problèmes en à peine une heure et demie. Du côté français, l’absence de l’international Barthélemy Chinenyeze dans le 7 de départ a sans doute pesé lourd.

Tours finit donc avant-dernier du groupe avec 5 points et deux victoires au compteur, acquises face à Izmir. L’équipe n’a plus battu le Dynamo depuis l’année 2011, et une victoire à domicile épique (3-2) où ils avaient réussi une remontée fabuleuse après avoir concédé les deux premières manches.

L’autre rencontre du groupe opposait Pérouse à Izmir. Les Turcs se sont inclinés 3-1 et terminent donc à la dernière place avec un seul point pris en 3 rencontres. Les Italiens, qui étaient déjà qualifiés avant même de disputer le match, ont signé 6 victoires en autant de matchs. Ils ont tout de même lâché 3 sets sur l’ensemble de la phase de poules.

Le TVB n’a donc plus que le championnat et la Coupe au programme pour sauver sa saison. De ce côté-là, heureusement, tout va bien : les Tourangeaux sont premiers du classement avec 46 points. Ils devancent largement Montpellier et Rennes qui n’en comptent que 37 chacun.

En Coupe de France, le TVB est toujours en lice et organise le Final 4 de la compétition les 9 et 10 mars. Les coéquipiers d’Hubert Henno joueront leur demi-finale face à Narbonne. Espérons pour eux qu’ils se rattrapent.