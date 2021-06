L'équipe de France de volley a décroché la médaille de bronze de la Ligue des nations en battant la Slovénie 3 à 0 (25-20, 25-18, 25-19) lors du match pour la troisième place dimanche à Rimini (Italie). Les Bleus, qui avaient pris l'eau en demi-finale contre le Brésil la veille (3-0), n'ont cette fois pas vraiment souffert face aux Slovènes. Earvin Ngapeth et Stephen Boyer, meilleurs marqueurs de la rencontre, ont chacun inscrit 18 et 15 points. Grâce à ce succès, les hommes de Laurent Tillie prennent leur revanche sur la Slovénie qui les avaient battus le 10 juin 3-2. Les Français affichent un bilan de 12 victoires en 17 rencontres dans cette Ligue des Nations (ex-Ligue mondiale), un bilan positif avant les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Dimanche (15h00), le Brésil et la Pologne s'affronteront en finale.

