L'équipe de France s'est imposée vendredi face à l'Australie trois sets à zéro (25-23, 25-22, 25-22) en Ligue des nations à Ardabil en Iran. Avec sept victoires au compteur en 10 matches joués, les Français occupent la 3e place au classement de cette version rénovée de l'ancienne Ligue mondiale. Contre l'Australie, les Bleus ont évolué sans leur libéro Jenia Grebennikov, et leur star Earvin Ngapeth. Trevor Clevenot (18 points) et Stephen Boyer (15) ont été les meilleurs marqueurs de la rencontre.

Le Portugal et l'Iran au programme avant la dernière ligne droite

Les Bleus affronteront samedi le Portugal (13h) et dimanche l'Iran (16h) pour cet avant-dernier week-end de Ligue des nations, avant un éventuel Final Six à Chicago du 10 au 14 juillet. Après le week-end à Ardabil dans le nord-ouest de l'Iran, les Bleus se rendront à Brasilia pour les trois derniers matches de la phase de poule contre le Brésil, l'Italie et le Canada.

La compétition, qui a bien réussi par le passé aux volleyeurs français (victoire en 2015 et 2017, 3e place en 2016, 2e place en 2018), n'est pas la priorité des Bleus au coeur d'un été très dense avec le tournoi de qualification olympique (TQO) en Pologne (9-11 août) et l'Euro à domicile du 12 au 29 septembre.