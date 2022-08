VTT

Championnat d'Europe VTT - Doublé tricolore avec Lecomte et Ferrand-Prévôt !

CHAMPIONNAT D'EUROPE VTT - Ce samedi à Munich, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévôt ont remporté respectivement la médaille d'or et d'argent. Loana Lecomte a profité d'un problème de dérailleur pour Ferrand-Prévôt pour prendre la tête de la course. La troisième place revient à la Néerlandaise Anne Terpstra. Revivez les arrivées de nos Tricolores

00:01:38, il y a une heure