L'Union Cycliste Internationale (UCI) a sélectionné Warner Bros.Discovery (WBD) pour offrir une nouvelle expérience du VTT. Le groupe médiatique s'appuiera sur ses atouts et son expertise pour la promotion de la discipline et la faire connaître du plus grand nombre.

Pour offrir une toute nouvelle vision et promouvoir l'avenir du VTT, l'UCI s'appuiera sur le rayonnement international et les importantes plateformes médias de WBD. L'instance internationale travaillera étroitement avec Discovery Sport Events et l'Enduro Sports Organisation (ESO Sports) pour assurer l'organisation, la production et la diffusion de la Coupe du monde de VTT UCI.

Discovery Sports Events, leader mondial de la promotion et de l'organisation d'événements, va renforcer sa coopération avec l'UCI pour promouvoir le VTT et la faire connaître du plus grand nombre. ESO Sports, propriétaire et organisateur de l'Enduro World Series et dans lequel WBD a récemment investi, aura pour mission d'unifier le VTT à l'échelle mondiale et de lui donner une nouvelle stature internationale, en collaboration avec l'UCI.

S'appuyant sur la popularité du VTT, cette nouvelle stratégie de promotion apportera également des innovations pour l'expérience fan, sur place et à l'écran. Objectif ? Renforcer le suivi des fans existants, conquérir de nouveaux adeptes et renforcer l'image et l'importance de la Coupe du monde de VTT UCI.

David Lappartient, président de l'UCI : "Je suis ravi de notre partenariat avec Warner Bros.Discovery, qui fera passer notre Coupe du monde de VTT UCI au niveau supérieur. Discovery Sports Events a déjà fait des merveilles avec le cyclisme sur piste, grâce à l'UCI Track Champions League. Je sais que le VTT va également bénéficier de leur expertise, de leur connaissance approfondie des attentes des sportifs et des fans, et l'exposition accrue que ce partenariat apportera."

Andrew Georgiou, président et directeur général de Warner Bros. Discovery Sports Europe : "Renforcer notre relation avec l'UCI pour soutenir la prochaine phase de développement et la croissance du VTT correspondent à l'expertise de Warner Bros. Discovery. Nous apporterons notre expertise en matière de diffusion mondiale, en streaming et sur nos plateformes en ligne pour séduire des millions de personnes dans le sport, ainsi que les capacités de Discovery Event et ESO Sports. Ils ont l'expertise et les outils pour développer le sport, ainsi que la compréhension des subtilités du VTT."

Avec les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de VTT UCI représente le summum du sport et voit les meilleurs coureurs du monde s'affronter dans de multiples épreuves de cross-country et de descente tout au long de la saison. Avec cette nouvelle collaboration, le portefeuille de contenus cyclisme continue de s'étoffer avec plus de 200 événements professionnels sur route, piste, BMX, cyclo-cross, VTT, ainsi que les disciplines olympiques.

