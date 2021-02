C'est une annonce qui va ravir tous les amoureux de la course la plus prestigieuse de la planète. Ce mercredi, Ferrari a annoncé son retour dans la catégorie reine du championnat du monde d'Endurance, y compris aux 24 Heures du Mans, à compter de 2023. Une preuve de plus que le nouveau règlement, qui doit opérer une transition entre les prototypes et les hypercars dès cette saison, séduit bel et bien un plus grand nombre de constructeurs après un élan de scepticisme.