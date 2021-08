WEC

24 Heures du Mans : 75 ans et encore au volant : Dominque Bastien, le plus vieux pilote aux 24 heures

24 HEURES DU MANS - Domique Bastien a 75 ans mais il est bel et bien un pilote de la plus grande course d'endurance du monde ! Le doyen des 24 heures court pour l'équipe Dempsey-Proton Racing (D) sur une Porsche 911 en ctaégorie LM GTE - Am.

00:00:42, il y a 20 minutes