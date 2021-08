Toyota a bien négocié son entame de course sur les 24 Heures du Mans. La Toyota N.7 du trio Mike Conway-Kamui Kobayashi-José Maria Lopez était en tête samedi à 20h00, devançant de 7 sec 239/1000 sa soeur, la Toyota N.8, et d'1 min 54 sec 99/1000 l'Alpine N.36. Depuis le début de la course lancée sur une piste détrempée à 16h00, les deux Toyota, grandes favorites à la victoire finale dans la catégorie reine des Hypercars, assument leur statut, malgré un accrochage au premier virage qui a un temps retardé la N.8.

L'outsider de la catégorie, l'Alpine N.36 de Matthieu Vaxiviere, André Negrao et Nicolas Lapierre complète le trio de tête devant la première LMP2, l'Oreca N.28 qui menait donc dans sa catégorie au bout de quatre heures de course. La voiture se sécurité est intervenue entre 19h15 et 19h38 suite à un accident, celui de l'Aston Martin N.98 (LMGTE Am). La pluie, qui s'est arrêtée peu avant le début de la course est réapparue vers 18H30 avant de disparaître au bout de quelques minutes. Le temps s'est éclairci depuis 19h00 au Mans.

Classement provisoire des 24 Heures du Mans après 4 heures de course

1- Mike Conway - Kamui Kobayashi - Jose Maria Lopez (GBR-JPN-ARG/Toyota N.7/Hypercar/hydride) 60 tours

2- Sébastien Buemi - Kazuki Nakajima- Brendon Hartley (SUI-JPN-NZL/Toyota N.8/Hypercar/hybride) à 7.239

3- André Negrao - Nicolas Lapierre - Matthieu Vaxiviere (BRA-FRA-FRA/Alpine N.36/Hypercar) à 1:54.990

4- Sean Gelael - Stoffel Vandoorne - Tom Blomqvist (INA-BEL-GBR/Oreca N.28/LMP2) à un tour

5- Paul Di Resta - Alexander Lynn - Wayne BOYD (GBR-GBR-GBR/Oreca N.23/LMP2) à un tour

...

26- Alessandro Pier Guigi - James CALADO - Côme LEDOGAR (ITA-GBR-FRA/Ferrari N.51/LMGTE Pro) à 4 tours

36- François PERRODO - Nicklas NIELSEN - Alessio ROVERA (FRA-DEN-ITA/Ferrari N.83/LMGTE Am) à 5 tours

