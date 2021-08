WEC

Les 24h du Mans - Incroyable, la n°41 de WRT (pilotée par Kubica), en tête en LMP2, tombe en panne dans le dernier tour

24 HEURES DU MANS - Catastrophe absolue pour la voiture n°41 du Team WRT. Alors qu'il ne restait que deux minutes de course, l'Oreca du Team WRT (Kubica, Deletraz, Ye), alors en tête de sa catégorie en LMP2 et 6e du général, est tombée en panne juste après le virage Dunlop. Conséquence : elle a perdu la victoire au profit de l'autre WRT, la 31, et elle n'a pas été classée.

00:01:31, il y a 2 heures