La Toyota N.7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez, malchanceuse en 2017, 2019 et 2020, a fini par remporter les 24 Heures du Mans, dimanche, sans avoir été inquiétée.

Pour la marque japonaise, c'est la quatrième victoire dans la classique mancelle, la quatrième consécutive aussi depuis 2018.

24 Heures du Mans 75 ans et encore au volant : Dominque Bastien, le plus vieux pilote aux 24 heures IL Y A 2 HEURES

La Toyota N.8 du Suisse Sébastien Buemi, du Japonais Kazuki Nakajima et du Néo-Zélandais Brendon Hartley, et l'unique Alpine en lice, la N.36 des Français Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et du Brésilien André Negrao, montent également sur le podium.

La Toyota n°7 a vaincu le signe indien et décroché le Graal : l'arrivée en vidéo

24 Heures du Mans Retour au calme pour les Toyota, Alpine toujours 3e IL Y A 3 HEURES