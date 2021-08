Développé par TotalEnergies, ce carburant 100% renouvelable "sera produit sur une base de bioéthanol issue de résidus viniques provenant de l'agriculture française, et d'ETBE (éthyl tertio butyl éther, un carburant de substitution produit à partir d'éthanol et d'isobutène, ndlr), produit à la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône) grâce à des matières premières issues également de l'économie circulaire", est-il précisé dans un communiqué.

La FIA a pour objectif majeur de mettre des sources d'énergie durables dans l'ensemble de ses disciplines

"Ce carburant devrait permettre une réduction immédiate d'au moins 65% des émissions de CO2 des voitures en piste", est-il également annoncé, alors que le carburant utilisé lors de l'édition 2021 des 24 Heures du Mans, ce week-end, intègre 10% de bioéthanol. Les grands championnats de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) adoptent les uns après les autres des carburants dits "durables" ou "renouvelables", sous l'impulsion de l'instance dirigeante du sport auto.

"La FIA a pour objectif majeur de mettre en oeuvre des sources d'énergie durables dans l'ensemble de son portefeuille de disciplines de sport automobile, et d'ouvrir ainsi la voie à la réduction des émissions de CO2, en parfaite adéquation avec sa stratégie de la course à la route et le mouvement PurposeDriven", qui encadre les actions de l'instance en matière de diversité, d'environnement, de santé ou encore de sécurité routière, explique son président Jean Todt. TotalEnergies et l'Automobile club de l'Ouest, qui organise les 24 Heures du Mans, sont également partenaires dans le cadre du projet Mission H24, qui développe un prototype propulsé grâce à l'hydrogène destiné à concourir en endurance.

