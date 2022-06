WEC

24 Heures du Mans - La Glickenhaus n°708 était sur le podium quand Pla a tapé le mur

24 HEURES DU MANS 2022 - La course a basculé samedi soir à 23h18 pour la Glickenhaus n°708 lorsque son pilote, le Français Olivier Pla, est parti en tête-à-queue et a tapé à Tertre rouge, suite à un bris mécanique. La voiture était alors sur le podium et c'est l'autre Glickenhaus, la n°709, qui a pris sa place dans le top 3.

00:01:28, il y a une heure