WEC

24 Heures du Mans - Nicolas Lapierre : "Alpine est prêt à déplacer des montagnes"

24 HEURES DU MANS - Nicolas Lapierre et Alpine comptent bien jouer les trouble-fêtes du côté du Mans. Pour sa 2e année dans la catégorie reine, l'écurie française espère se glisser sur le podium et contrecarrer les plans de Toyota et Glickenhaus même si les premiers tests montrent un déficit de vitesse par rapport à ses concurrentes. Retrouvez le podcast des fous du Volant tous les mardis.

00:09:21, il y a 2 heures