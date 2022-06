WEC

24 Heures du Mans - Sarah Bovy (Ferrari Irons Dames n°85) : "On peut être fières de nous"

24 HEURES DU MANS - Sarah Bovy a fait le bilan de la course de l'équipage des Iron Dames sur la Ferrari 488 n°85 en GTE Am, à moins de 25 minutes de l'arrivée, dimanche. La Belge rappelle le handicap que le trio entièrement féminin a du surmonter un gros retard dès le premier tour pour aller chercher la 7e place dans la catégorie. Et que sans cela un Top 4 aurait été possible.

00:01:59, il y a 6 minutes