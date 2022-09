WEC

6 Heures de Fuji : Le résumé de la course - Doublé Toyota aux 6 Heures de Fuji, devant Alpine et Peugeot

6 HEURES DE FUJI - Toyota a réussi un doublé dimanche à domicile, aux Six Heures de Fuji, 5e manche du championnat du monde d'endurance, devant une Alpine et une Peugeot, pour la deuxième course du retour de la marque française en endurance. La Toyota N.8 du Suisse Sébastien Buemi, du Néo-Zélandais Brendon Hartley et du Japonais Ryo Hirakawa, vainqueurs des 24 Heures du Mans en juin, s'est imposée

00:03:15, il y a 36 minutes