WEC

6 Heures de Monza - Enorme crash à Monza : l'Aston Martin n°33 s'envole sur un vibreur

6 HEURES DE MONZA - Après un peu moins de 3h de course, l'Aston Martin numéro 33 qui court en catégorie GTE AM est violemment sortie de la piste entraînant l'intervention de la voiture de sécurité. Le pilote Henrique Chaves est sorti de sa voiture. Regardez les 6 Heures de Monza (WEC) en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et sur l'App Eurosport.

00:02:14, il y a 11 heures