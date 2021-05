WEC

6 heures de Spa-Francorchamps : Les temps forts de la course remportée par Toyota

6 HEURES DE SPA-FRANCORCHAMPS - La Toyota n°8 du Suisse Sébastien Buemi, du Japonais Kazuki Nakaijima et du Néo-Zélandais Brendon Hartley a remporté la course d'ouverture du championnat, qui marquait le début de l'ère de l'Hypercar samedi en Belgique. L'Alpine n°36 a terminé deuxième et la Toyota n°7 troisième.

00:03:58, il y a 20 minutes