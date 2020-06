WRC - Le Championnat du monde des rallyes, interrompu par la pandémie de coronavirus, "étudie plusieurs scénarios pour une reprise en septembre", a affirmé le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), Jean Todt, lundi.

La reprise du WRC en septembre est une possibilité. C'est du moins ce que Jean Todt, le patron de la FIA, a indiqué ce lundi. "Le Championnat du monde des rallyes étudie plusieurs scénarios pour une reprise en septembre, y compris la reprogrammation d'événements reportés afin de garantir les meilleurs chances d'achever la saison 2020", a déclaré le dirigeant, qui inaugurait une série de conférences en ligne sur le futur du sport automobile et de la mobilité, organisées par la FIA.

Le nombre de ces manches, leurs dates et leurs pays d'accueil seront annoncés ultérieurement. Les trois premières épreuves de la saison ont pu avoir lieu entre janvier et mi-mars et le Français Sébastien Ogier (Toyota) mène le classement des pilotes. Sept des manches suivantes ont été reportées sine die (Argentine, Italie) ou annulées (Portugal, Kenya, Finlande, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne). Trois rallyes sont pour l'heure encore programmées à leur date initiale: en Turquie (24-27 septembre), en Allemagne (15-18 octobre) et au Japon (19-22 novembre).

Saison 2020 Coronavirus oblige, le rallye de Grande-Bretagne est aussi annulé 09/06/2020 À 10:09

WRC Le rallye de Nouvelle-Zélande à son tour annulé 04/06/2020 À 06:20