Ott Tänak et son écurie Toyota ont presque la mainmise à deux spéciales de la fin du rallye d'Allemagne, 10e manche du championnat du monde des rallyes WRC. Quasiment intouchable depuis la spéciale d'ouverture disputée jeudi soir, l'Estonien n'a pris aucun risque, se contentant de gérer son avance sur ses deux coéquipiers, le Britannique Kris Meeke et le Finlandais Jari-Matti Latvala, qui pointent respectivement à 26,9 et 42 secondes.

"Ce serait bien de marquer quelques points lors de la super spéciale de cet après-midi", a déclaré Tänak, leader toujours aussi peu loquace du classement des pilotes, après la spéciale de Dhrontal disputée à travers les vignobles mosellans et remportée par Latvala. Un itinéraire à parcourir une nouvelle fois lors de la "super spéciale" qui clotûrera le rallye d'Allemagne et permettra aux cinq premiers d'inscrire des points supplémentaires au championnat du monde.

Les Hyundai en embuscade, Ogier distancé

Derrière le trio de Toyota, les Hyundai restent en embuscade pour le podium, avec l'Espagnol Dani Sordo (16,5 secondes de retard sur le troisième Latvala) et le Belge Thierry Neuville (37,6 secondes), qui a remporté la première spéciale du jour et ne désespère pas de monter sur le podium. "C'est une spéciale très compliquée, la route est très sale", a déclaré le Belge, victime la veille d'une crevaison qui a mis fin à ses rêves de victoire, alors qu'il talonnait Tänak au classement. Pour Sébastien Ogier (Citroën), en difficulté depuis vendredi et 8e au classement général provisoire, les jours se suivent et se ressemblent. "Je ne peux pas conduire cette voiture", a lâché le Français, qui a regretté de "ne rien pouvoir faire".