C'est le retour d'un temps que les moins de 15 ans n'ont pas connu. Celui où le champion du monde des Rallyes n'est pas Français et ne s'appelle pas Sébastien. Après les neuf titres de Loeb, entre 2004 et 2012, et les six sacres d'Ogier entre 2013 et 2018, Ott Tänak (Toyota) a mis fin à l'hégémonie tricolore. Le pilote de 32 ans s'est contenté d'une deuxième place en Catalogne, suffisante pour décrocher la timbale au bout d'une saison qu'il aura globalement dominée, avec six victoires au total. Il succède à Marcus Grönholm, dernier pilote finlandais titré en 2002.

Plus d'infos à suivre...