Elfyn Evans (Toyota) est en tête du rallye d'Espagne après les trois premières spéciales vendredi. Sébastien Ogier (Toyota) est 3e à 12,6 secondes. Le Français, qui a une première chance réaliste de 8e titre mondial ce week-end, a commencé doucement cette 11e manche sur 12 sur l'asphalte de Catalogne, se classant derrière son ultime rival au championnat, Evans, et Thierry Neuville (Hyundai).

Mais il reste encore 14 spéciales au programme jusqu'à dimanche, dont trois vendredi après-midi (dès 15h00). "Je sais que j'ai été trop prudent, je dois me réveiller à la prochaine", disait le Français dès la fin de la première spéciale. "Celui qui a eu un bon réveil, c'est Elfyn !", continuait le Français après la deuxième spéciale, ayant encore perdu du temps sur le Gallois.

Rallye d'Espagne Ogier fonce vers son 8e et dernier titre mondial IL Y A 6 HEURES

Neuville, 3e au championnat mais qui ne peut plus remporter le titre, s'est glissé entre les deux rivaux Toyota, 2e à 7,9 secondes d'Evans. L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) est 4e à 16,7 secondes, suivi par le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) et l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), qui ont eux aussi abandonné tout espoir au championnat, respectivement à 25,1 et 33,1 secondes d'Evans.

Saison 2022 Ogier reste chez Toyota comme pigiste de luxe en 2022 07/10/2021 À 09:26