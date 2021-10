Thierry Neuville (Hyundai) mène le Rallye d'Espagne après la première journée vendredi devant Elfyn Evans (Toyota), 2e du championnat du monde, et Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat qui compte ce week-end une première chance de titre. Après six spéciales sur 17 au total jusqu'à dimanche, Neuville compte 0,7 seconde d'avance seulement sur Evans alors qu'Ogier est plus distancé, à 19,4 secondes du Belge.

Le Français septuple champion du monde dispose lors de cette 11e manche sur 12 cette saison d'une première vraie occasion d'être titré. Mais si le classement reste le même qu'à l'issue de cette étape, Ogier verra son avance de 24 points réduite, alors qu'Evans est le seul à pouvoir encore le priver de titre.

Premier leader du jour, Evans a laissé la tête du rallye à Neuville après la cinquième spéciale vendredi après-midi, quand il a failli perdre bien plus que la tête, percutant le décor dans un virage. Plus de peur que de mal pour le vice-champion du monde en titre, qui peut maintenir le suspens au championnat avant la dernière manche à Monza (Italie) du 19 au 21 novembre. Troisième du championnat, Neuville est lui déjà éliminé de la course au titre. Dani Sordo (Hyundai) et Kalle Rovanperä (Toyota) sont 4e et 5e du rallye avant la deuxième journée qui commence à 08h44 samedi.

