Thierry Neuville (Hyundai) domine les débats. Le Belge a creusé l'écart en tête du Rallye d'Espagne après la deuxième journée samedi, devant Elfyn Evans (Toyota) et Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat qui reste le grand favori pour le titre mondial. Après 13 spéciales sur 17, Neuville compte une avance confortable de 16,7 secondes sur Evans et de 38,7 sur Ogier avant la dernière journée dimanche de cette 11e manche sur 12 cette saison.

Leader du championnat du monde avec 24 points d'avance sur Evans avant ce week-end, Ogier doit devancer le Britannique et lui reprendre six points au championnat pour être titré dès ce week-end. Sinon il faudra attendre la finale au Rallye de Monza (19-21 novembre). Pour le moment, le Français se bat surtout pour préserver sa 3e place devant l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), 4e à 39,9 secondes de Neuville et donc à 1,2 seconde seulement d'Ogier.

Rallye d'Espagne Neuville et Evans dans un mouchoir, Ogier 3e HIER À 16:56

Kalle Rovanperä (Toyota) complète le top 5 à plus d'une minute du Belge. L'autre Français Adrien Fourmaux (M-Sport Ford), 6e à la mi-journée, a crevé dans la 11e spéciale et pointe désormais à plus de douze minutes de Neuville.

Rallye d'Espagne Evans prend les commandes, Ogier 3e HIER À 12:26