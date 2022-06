Esapekka Lappi était en tête du Rallye du Sardaigne, cinquième manche du Championnat du monde (WRC), vendredi soir à l'issue d'une première journée écourtée en raison de l'annulation des deux dernières spéciales du jour (ES8 et ES9). Le Finlandais, qui remplace au volant d'une Toyota le champion en titre français Sébastien Ogier, engagé seulement sur une partie des épreuves, a enlevé deux spéciales pour devancer de moins d'une seconde l'Estonien Ott Tänak (Hyundai).

Le jeune Français Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford), sacré en WRC2 (la catégorie inférieure) en 2019, a réalisé une belle première journée en signant le troisième chronomètre (à 15 sec 1/10) à l'issue des sept premières spéciales, courues jeudi pour la première et vendredi pour les six autres. Les deux dernières spéciales du jour - répétitions des ES6 et ES7 - ont été annulées en fin d'après-midi : la huitième pour des raisons de sécurité et la suivante en raison des difficultés pour transférer les véhicules au départ.

Le grand spécialiste des routes sardes, Dani Sordo (Hyundai), vainqueur en 2019 et 2020, a bien démarré sa quête d'une troisième victoire en réalisant le meilleur chrono sur deux des quatre spéciales de la matinée (ES 4 et 5) pour se positionner à la 5e place au général (à 16 sec 1/10). Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), leader du championnat du monde après avoir gagné les trois dernières manches (Suède, Croatie, Portugal), ne pointe lui qu'à la huitième place, à plus d'une minute, après avoir dû ouvrir la route vendredi.

L'un des grands déçus est le Belge Thierry Neuville. Vainqueur jeudi de la spéciale d'ouverture, le pilote Hyundai a été victime de problèmes de transmission dans l'ES5. Le dauphin de Rovanperä au classement général du WRC a pris des risques dans l'après-midi mais pointe à plus de deux minutes (9e). Mais le grand perdant est déjà le Gallois Elfyn Evans (Toyota), rapidement contraint à l'abandon en raison d'un problème mécanique (fuite d'eau). Il avait pourtant commencé la matinée en réalisant le meilleur chrono de l'ES2, qui lui avait permis de prendre provisoirement la tête du général. Il pourrait reprendre l'épreuve samedi, lesté d'une très lourde pénalité chronométrique. Huit spéciales sont au programme samedi, toujours dans le nord de l'île.

Classement provisoire du Rallye de Sardaigne

1. Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN/Toyota) en 1h10:41.9

2. Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai) +0.7

3. Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA/M-Sport Ford) +15.1

4. Craig Breen - Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford) +15.5

5. Dani Sordo - Candido Carrera (ESP/Hyundai) +16.1

6. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA/M-Sport Ford) +30.8

7. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) +1:05.5

8. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +1:13.1

9. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +2.07.2

10. Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen (NOR/Skoda) +2:20.8

