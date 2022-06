Ott Tänak (Hyundai) est en tête du Rallye du Sardaigne après les quatre spéciales courues vendredi matin. Le champion du monde 2019, âgé de 34 ans, n'a pas encore remporté de spéciale sur les techniques pistes sardes après les cinq premiers chronos (sur 21 au total jusqu'à dimanche). Mais il a été le plus régulier pour mener le classement général provisoire.

Il comptait à la mi-journée 3"7 d'avance sur le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota) et 8"9 sur le jeune Français Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford), troisième (2e de l'ES2 et 3e de l'ES5, la plus longue de l'épreuve avec 24,7 km). Bons débuts également pour le grand spécialiste des routes sardes, l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), vainqueur en 2019 et 2020, qui a remporté deux des quatre spéciales (ES 4 et 5) pour se positionner à la 5e place au général (à 114"6).

Neuville victime de problèmes de transmission dans l'ES5

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), leader du championnat du monde après avoir gagné les trois dernières manches (Suède, Croatie, Portugal), pointe à la huitième place, à 42"5, après avoir dû ouvrir la route vendredi. L'un des grands déçus de la première matinée est le Belge Thierry Neuville. Vainqueur jeudi de la spéciale d'ouverture, le pilote Hyundai a été victime de problèmes de transmission dans l'ES5. Le dauphin de Rovanperä au classement général du WRC est distancé à la neuvième place du général, à deux minutes de Tänak.

L'autre battu du jour est le Gallois Elfyn Evans (Toyota), rapidement contraint à l'abandon en raison d'un problème mécanique (fuite d'eau). Il avait pourtant commencé la matinée en réalisant le meilleur chrono de l'ES2, qui lui avait permis de prendre provisoirement la tête du général. Il pourrait reprendre l'épreuve samedi, lesté d'une très lourde pénalité chronométrique.

