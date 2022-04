Kalle Rovanperä (Toyota) est en tête du rallye de Croatie vendredi soir, après les huit épreuves spéciales de la 1re journée, devant deux pilotes Hyundai, Thierry Neuville et Ott Tänak. Le Finlandais de 21 ans, vainqueur du rallye précédent en Suède et leader du Championnat du monde, ouvrait la route et a dominé de la tête et des épaules, signant six meilleurs temps sur huit dans les épreuves spéciales.

Huit autres épreuves spéciales sont prévues samedi (ES9 à ES16), soit 116 km chronométrés, et encore quatre dimanche matin (ES17 à ES20) pour clôturer cette 3e manche de la saison 2022.

