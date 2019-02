WRC - Rallye de Suède : Neuville vise le doublé, Ogier, Loeb et Tänak pour le contrarier

Après sa victoire au Monte-Carlo, première manche de la saison, Ogier aborde comme souvent en leader du Championnat ce rallye qu'il a remporté à trois reprises (2013, 2015, 2016) lorsqu'il était chez Volkswagen. Corollaire de cette position, il balayera la route vendredi, ce qu'il qualifie de "très handicapant".

"Il faut toujours rester positif à l'abord d'un rallye, même si les probabilités [de gagner] sont faibles, j'y crois quand même, je vais faire le maximum avec ce que j'ai [...]. Mais la réalité nous dit qu'il y a de bonnes chances que ce soit difficile", a reconnu le pilote Citroën, à la veille du départ de la super spéciale. Selon les organisateurs de la seule manche totalement "hivernale" de la saison, "les conditions d'enneigement sont bonnes", même si "nous n'attendons pas plus de neige" pour les jours à venir.

Neuville : "S'il fait 8-9 degrés jusqu'à samedi, ça va être galère"

"Les conditions extrêmement froides depuis Noël ont laissé une certaine quantité de neige sèche sur les routes et les premiers retours indiquent qu'elles ne disposent pas de la traditionnelle couche de glace permettant aux pneus cloutés de faire valoir toute leur efficacité sur ce terrain de jeu. Les prévisions font également état de températures s'élevant jusqu'à 4°C durant l'épreuve", ajoutent-ils sur leur site officiel.

Une température élevée qui ne rassure pas Sébastien Ogier, ni son dauphin au classement provisoire, le Belge Thierry Neuville. "C'était déjà de la terre molle [...] s'il fait 8-9 degrés jusqu'à samedi, ça va être galère", reconnaît le pilote Hyundai.

"Il faudra voir comment va évoluer le terrain sur les deuxièmes passages mais je crains qu'avec la couche de glace présente actuellement, la terre apparaisse rapidement", arrachant les clous et réduisant l'adhérence, souligne Ogier, sextuple champion du monde en titre.

Sebastien Ogier (Citroën WRT) au Rallye Monte-Carlo 2019Getty Images

Une seule victoire pour Loeb en Suède

Ces conditions pourraient profiter au véloce Tänak, qui avait pâti de l'annulation au Monte-Carlo de la troisième spéciale, sur laquelle il misait pour faire la différence. Il n'avait du coup terminé que troisième derrière Ogier et Neuville, qui le devancent au Championnat. L'Estonien, troisième à s'élancer vendredi, et ses suivants, parmi lesquels Loeb, devraient profiter du balayage effectué par le Français et le Belge.

Loeb, neuf fois champion du monde, qui effectue la deuxième de ses six "piges" en WRC cette année, après celle du Monte-Carlo, ne compte lui qu'une victoire en Suède en 2003 alors qu'il courait chez Citroën.

Toyota pourra aussi compter sur le Finlandais Jari-Matti Latvala, 33 ans, quadruple vainqueur de l'épreuve (2008, 2012, 2014, 2017) et qui va battre en Suède le record du nombre de départs en Championnat du monde (197), détrônant l'Espagnol Carlos Sainz.

Jari-Matti Latvala au rallye de Monte-CarloGetty Images

Petit plaisir pour Gronhölm

Le constructeur japonais va également aligner au départ de cette manche - qui fera une incursion en Norvège vendredi - un autre Finlandais volant, le vétéran Marcus Grönholm, double champion du monde en 2000 et 2002, qui se fait un petit plaisir à 51 ans. C'est sur ces mêmes routes qu'il avait disputé son dernier rallye en WRC en 2010 et il a remporté l'épreuve cinq fois (2000, 2002, 2003, 2006 et 2007), un record qu'il partage avec le Suédois Stig Blomqvist.

"C'est un cadeau que je me fais pour mes 50 ans", a-t-il confié lors de sa récente intronisation au "Hall of Fame" (Temple de la renommée) des pilotes de rallye à Paris en janvier.

A la veille du grand départ, le Finlandais reconnaissait la difficulté de revenir sur les circuits WRC : "C'est compliqué de s'attendre à beaucoup car je suis en retrait [des circuits WRC] depuis neuf ans", a-t-il déclaré à l'AFP. Il espère tout de même être dans le top 10 à l'issue de la course dimanche.

Grönholm et les autres s'offrent 19 spéciales (1 super-spéciale jeudi, 7 vendredi, 8 samedi et 3 dimanche), soit 316,80 km chronométrés assez proches du parcours de l'an dernier.