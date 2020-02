Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) était en tête vendredi à l'issue de la première journée d'un Rallye de Suède raccourci en raison de la météo, tandis que son coéquipier français Sébastien Ogier pointait à la quatrième place. Sur le podium provisoire Elfyn Evans a devancé l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), champion du monde en titre et vainqueur de l'édition 2019, et son autre coéquipier, le Finlandais Kalle Rovanperä, de 8'50'' et de 14'30''. Sébastien Ogier pointait à 17'80'' du leader.

Le Rallye de Suède, deuxième manche du Championnat du monde WRC et seul rendez-vous à se disputer dans des conditions 100% hivernale, a été raccourci en raison du manque de neige et de glace. Il a débuté vendredi matin et doit se terminer dimanche, si la météo le permet. En l'état, le parcours de l'édition 2020 ne comporte plus que dix spéciales au lieu de 19, soit 169,74 km chronométrés au lieu de 300, autour de Torsby (centre-ouest de la Suède). Samedi, trois spéciales entre la Suède et la Norvège ,identiques à celles de vendredi, sont au programme, suivies d'un sprint de 2,8 km.