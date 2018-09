Après Neuville, Sébastien Ogier abandonne à son tour

Sébastien Ogier manque une belle occasion de reprendre la première place du classement des pilotes. En tête de la course samedi soir, le Français a vécu un dimanche beaucoup plus compliqué que la veille. Après une panne dans l'ES9 qui l'avait contraint à la réparation et où il avait écopé d'une pénalité d'une minute, le pilote Ford est de nouveau parti à la faute dans la 11e spéciale ce samedi.

Bloqué contre un arbre pendant 15 minutes, le Français n'est pas parvenu à repartir et a ainsi dû abandonner la course. A l'issue de ce rallye, il restera donc à 23 points de Thierry Neuville (Hyundai) qui a également abandonné un peu plus tôt dans la matinée après un bris de suspension dans l'ES8. Andreas Mikkelsen, touché par un souci mécanique, a perdu 1'42" sur la tête de course après la ES11.

Et c'est Ott Tänak qui pourrait profiter de l'abandon des deux pilotes en tête du classement WRC. Avec seulement 36 points de retard sur Neuville avant la Turquie, l'Estonien, actuellement en tête de la course, pourrait prendre la première place du classement des pilotes.

