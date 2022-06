Kalle Rovanperä est de plus en plus proche de devenir le plus jeune champion du monde WRC de l’histoire. Déjà leader du championnat avant le rallye du Kenya, il a accru son avance sur le Belge Thierry Neuville en s’imposant pour la 4e fois cette saison, à 52,8 secondes d’Elfyn Evans, tandis qu’un autre de ses équipiers, le Japonais Takamoto Kastuta, complète le podium, à 1 minute et 42 secondes du Finlandais.

Plombé par une crevaison, Ogier termine au pied du podium

Le pilote Toyota de 21 ans s’en est le mieux sorti au cours d’un rallye où la poussière, puis la pluie samedi qui a transformé le parcours en piège de boue, ont considérablement compliqué la tâche des pilotes. "Je dois dire que c'est un des rallyes les plus durs que j'ai fait. Mais toutes les voitures sont à l'arrivée, je n'ai pas connu de problème, l'équipe a fait un fantastique travail", a souligné Rovanperä, qui compte désormais 145 points, loin devant Neuville (80)- qui a terminé à la 5e place -et l’Estonien Ott Tanak (62), qui a abandonné, alors qu’il ne reste plus que 7 épreuves à disputer.

Rovanperä permet, en plus, à son équipe de se détacher au championnat avec 246 points devant Hyundai (184) et M-Sport Ford (144). En revanche, les "deux Sébastien", Loeb et Ogier, qui effectuaient l’une de leurs "piges" en WRC, ont nettement plus souffert. Vainqueur l’an passé, le second a perdu toutes ses chances après avoir crevé vendredi alors qu'il était en tête, et terminé en 4e position. "La malchance était encore avec moi ce weekend. Sans la crevaison, cela aurait été une histoire toute différente", a jugé l’octuple champion du monde après l'arrivée.

Sebastien Loeb, lui, a terminé à la 8e place, et s’est également montré "déçu" par sa performance au Kenya. Interrogé sur sa prochaine apparition en WRC, il a estimé que cela pourrait être en Grèce en septembre mais que "rien n'est encore décidé". Le prochain rallye aura lieu mi-juillet en Estonie.

