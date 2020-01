Pas de 7e victoire princière pour Sébastien Ogier, mais une deuxième place qui le rassure à l'orée de son ultime campagne mondiale avec sa nouvelle Toyota Yaris. Seulement battu par Thierry Neuville (Hyundai MST), le Français a choisi de voir le bon côté des choses : un rôle de prétendant au titre et une position de passage au prochain rallye, en Suède, qui ne sera pas la première pour la première fois depuis 2014.

"Vingt-deux points pour ce premier rallye que l'on disputait avec Toyota, c'est clairement un résultat prometteur, a déclaré le Gapençais. "Thierry a réussi à faire la différence à la fin pour s'imposer, bravo à lui ! En ce qui nous concerne, on ne peut pas cacher qu'il y a une pointe de déception de voir s'arrêter notre série de victoires sur cette épreuve si mythique, mais c'est globalement un résultat très positif pour commencer la saison et c'est ce qu'il faut retenir."

"Ce qui m'a manqué, c'est un peu de connaissance de la voiture pour pouvoir me lâcher un peu plus dans les conditions délicates de cette épreuve et augmenter la prise de risques, mais je ne suis pas du genre à forcer les choses quand je ne le sens pas, a avoué le sextuple champion du monde. Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait de notre première course avec cette voiture, avec laquelle on manque encore d'expérience. Qui plus est, quand on voit l'accident impressionnant d'Ott Tänak et Martin Järveoja (une sortie à 180 km/h dans un ravin lors de l'ES4), cela a tendance à me conforter dans ma stratégie habituelle qui est de rester dans ma zone de confort et de me fier à mes sensations. On est surtout super heureux qu'ils soient indemnes après cet accident et impatients désormais de reprendre la bagarre sur le prochain rallye, y compris avec eux."

Toute les séries ont une fin mais, il ne faut pas l'oublier, Sébastien Ogier a disputé les cinq derniers Rallye Monte-Carlo avec quatre voitures différentes : la VW Polo en 2016, la Ford Fiesta en 2017 et 2018, la Citroën C3 en 2019, et donc la Toyota Yaris en 2020.

Au championnat du monde, Sébastien Ogier pointe donc à la deuxième place, à huit longueurs (22 points contre 30) de Thierry Neuville, qui l'a aussi battu dans la power stage dimanche.