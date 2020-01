Thierry Neuville a plus que refait son retard. En effet, Sébastien Ogier avait pris la tête de l'épreuve à l'issue de la première spéciale mais le Belge a réalisé un temps canon dans la deuxième pour prendre la tête du rallye avec 19,1 secondes d'avance. L'Estonien Ott Tänak, champion du monde en titre, est troisième à 25,1 secondes sur sa Hyundai. Disputées à la nuit tombée, ces deux premières spéciales de l'épreuve, qui en compte 16 jusqu'à dimanche, n'ont pas vu beaucoup de neige sur la route mais des plaques de verglas ont rendu la conduite difficile.

"C'était très piègeux", a souligné Neuville alors que Tänak se plaignait lui des fumigènes allumés par les spectateurs et qui ont gêné sa visibilité. "Nous aurions peut-être pu aller plus vite mais le rallye ne fait que commencer", a déclaré pour sa part Sébastien Ogier, qui vise une huitième victoire - et une septième consécutive-- dans cette épreuve disputée autour de Gap (Hautes Alpes) et dans l'arrière pays niçois. Le Français, sextuple champion du monde, courait l'an dernier pour Citroën qui s'est depuis retirée du WRC. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) est quatrième.

Loeb en embuscade et "heureux"

Sébastien Loeb (Hyundai) est lui cinquième et sa performance du jour, vu les conditions, notamment lors de l'ES2, lui a plu. A 45 ans, le nonuple champion du monde français ne dispute cette année que quelques rallyes dans la saison pour l'écurie sud-coréenne. A noter que le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford) a été victime de problèmes de transmission dans la deuxième spéciale qu'il n'a pas pu terminer.

Le temps, relativement clément pour la saison, se caractérise par une absence de neige en basse altitude mais des plaques de verglas se forment sur la route en soirée. Plusieurs concurrents ont ainsi opté pour équiper leurs voitures de pneus cloutés dans la deuxième spéciale mais sans pour autant en tirer un avantage décisif sur ceux qui avaient décidé de partir avec des pneus normaux. Le rallye se poursuit vendredi avec six autres spéciales d'une vingtaine de kilomètres chacune. Le départ de la troisième spéciale sera donné à 08h36 locales (07h36 GMT) et celui de la dernière à 16h39 locales. L'arrivée du rallye sera jugée dimanche à Monaco.

Le classement

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai): 26:23.5

2. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 19.1 secondes

3. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) à 25.1

4. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) à 25.4

5. Sébastien Loeb/Daniel Elena (FRA-MON/Hyundai) à 51.0

6. Esapekka Lappi/Jan Ferm (FIN/M-Sport Ford) à 1:07.08

7. Kalle Rovanperä/Jonne Haltunen (FIN/Toyota) à 1:18.5

8. Eric Camilli/François-Xavier Buresi (FRA-Citroën), 1er WRC3 à 1:58.6

9. Mads Ostberg/Torstein Eriksen (NOR/Citroën), 1er WRC2 à 1:59.6

10. Stéphane Sarrazin/Kévin Parent (FRA-Hyundai), 2e WRC3 à 2:19.6