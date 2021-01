Teemu Suninen (M-Sport Ford) s'est fait une belle frayeur. Le Finlandais, âgé de 26 ans, était parti pour créer la surprise lors de la première spéciale du Monte-Carlo, étant le plus rapide au dernier temps intermédiaire. Mais, sur les routes détrempées du massif du Dévoluy, il est parti à la faute dans le dernier segment de l'épreuve de 20,58 km entre Saint-Disdier et Corps. La faute à un aquaplaning non maîtrisé, sa Ford Fiesta a tapé un talus dans un virage à gauche et est partie en tonneau pour finir dans le fossé. Suninen et son copilote Mikko Markkula sont rapidement sortis de la voiture.