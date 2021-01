Malgré des problèmes de freins jeudi, une crevaison et un tête à queue vendredi, le septuple champion du monde Ogier a remporté cinq spéciales sur dix, dans cette première manche du championnat du monde, à Monte-Carlo. Il est en position de force avant les quatre derniers chronos dimanche. Toyota s'en tire beaucoup mieux que Hyundai en plaçant ses trois pilotes sur le podium provisoire : Ogier, Evans et le jeune talent finlandais Kalle Rovanperä, à 56,8 secondes du Français.

Côté Hyundai, Thierry Neuville est 4e, à environ une minute d'Ogier, et Dani Sordo 5e, à plus de deux minutes. Comme l'an dernier, l'Estonien Ott Tänak a dû abandonner alors qu'il était 3e à l'issue de la 7e spéciale, après deux crevaisons dans l'ES8 et l'ES9. Ogier a remporté le premier chrono à l'aube et n'a été devancé par Evans que d'une seconde 3/10 dans la troisième spéciale à la mi-journée. Mais dans la deuxième spéciale de samedi, à 1.000 mètres d'altitude en moyenne et sur la neige, les cartes ont été redistribuées.