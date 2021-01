Rallye Monte Carlo

S'il a réalisé un 4e temps scratch lors de l'ES7 et mis la pression sur Evans, Ogier n'était pas ravi à l'issue de la journée : "C'est frustrant vu la vitesse qu'on avait aujourd'hui, on aurait pu être confortablement en tête et on ne l'est pas. On sait depuis le début que ces pneus ne sont pas adaptés, ce sont des pneus de WRC2, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un package plus adapté au WRC parce que ça se transforme un peu en loterie", a-t-il regretté.