Il a fallu un mois et demi à Esapekka Lappi pour retrouver un volant. Il était temps pour le pilote de 28 ans car dans trois semaines, la saison 2020 va reprendre ses droits avec le rallye de Pologne. Le Finlandais a profité du départ d'Elfyn Evans vers Toyota pour poursuivre l'aventure en WRC. Il a notamment devancé Andreas Mikkelsen, Craig Breen et Hayden Paddon, également candidats pour ce baquet. Cette saison, il sera associé à Teemu Suninen et au Britannique Gus Greensmith, qui participera à neuf des treize rallyes prévus au calendrier.

"M-Sport Ford a une réelle passion pour ce sport. Je suis très heureux qu'ils m'aient accordé leur confiance et donné l'occasion de montrer ce que j'étais capable de faire pour cette saison 2020, a déclaré Esapekka Lappi ce jeudi sur le site officiel de la WRC. Nous allons effectuer des tests cette semaine et j'ai vraiment hâte de découvrir la Ford Fiesta. La dernière fois que j'ai piloté une Ford, j'ai obtenu beaucoup de succès." Esapekka Lappi fait ici référence à la saison 2012 qui l'avait vu remporter le championnat de Finlande au volant de la marque américaine.