Les deux prochaines manches du Championnat du monde des rallyes (WRC), au Portugal (21-24 mai) et en Italie (4-7 juin), sont reportées en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA) mardi.

"Les parties impliquées vont travailler pour identifier de potentielles dates alternatives plus tard dans la saison pour les rallyes reportés, si la situation liée au COVID-19 s'améliore et en prenant en compte la logistique du championnat, la possibilité de voyager pour les concurrents et celle pour les pays de préparer et d'accueillir le WRC", précise le promoteur du championnat, par la voix de son dirigeant Oliver Ciesla, dans un communiqué.

Le WRC et la FIA suivent la situation de près

La pandémie a également conduit à abréger d'un jour le rallye du Mexique, disputé mi-mars. Celui d'Argentine, initialement prévu du 23 au 26 avril, a été reporté à une date encore à déterminer. Le promoteur du WRC et la FIA ajoutent qu'ils "continuent de suivre de près la situation dans les pays affectés qui doivent accueillir de futures épreuves, ainsi que dans les pays d'origine des équipes et des compétiteurs."

La manche suivante inscrite au calendrier est le Rallye du Kenya, qui doit faire son retour du 16 au 19 juillet. Trois épreuves ont jusque-là été disputées : les Rallyes Monte-Carlo, de Suède et du Mexique. Sollicité par l'AFP, le responsable sportif du WRC au sein de la FIA a précisé que le Championnat du monde des rallyes ne devait pas comporter nécessairement un nombre minimum de manches.