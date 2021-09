Kalle Rovanperä (Toyota) a pris la tête du Rallye de l'Acropole vendredi matin près d'Athènes, devant Ott Tänak (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota).

Vainqueur cet été en Estonie, le Finlandais de 20 ans a signé le meilleur temps dans l'ES3 pour dominer Ott Tänak (3 secondes), champion du monde 2019, et Sébastien Ogier (4,3 secondes d'avance). Le septuple champion du monde ouvrait la route et a donc dû balayer une grosse couche de poussière, dans l'ES2 et l'ES3. Il était en tête jeudi soir après l'ES1, une super-spéciale très courte dans le centre d'Athènes.

