Thierry Neuville et Ott Tänak ont signé un nouveau contrat "de plusieurs années" et resteront pilotes Hyundai en championnat du monde des rallyes en 2022, a annoncé jeudi le constructeur coréen. Le Belge, présent chez Hyundai depuis 2014, et l'Estonien, arrivé en 2020, vont donc connaître avec Hyundai le passage à l'ère hybride du championnat du monde (WRC), qui utilisera à partir de l'an prochain un carburant "d'origine non fossiles, avec un mélange de composants synthétiques et de biocarburants", selon la Fédération internationale automobile (FIA).

"Neuville a joué un rôle fondamental dans la construction du programme WRC de Hyundai" depuis 2014, remportant depuis 13 rallyes et finissant quatre fois vice-champion du monde, a déclaré Hyundai. Le Belge de 32 ans avait déjà auparavant été 2e au championnat du monde avec M-Sport Ford en 2013. Après avoir obtenu le titre de champion du monde 2019 avec Toyota, Tänak (33 ans) a lui rejoint Hyundai en 2020, "faisant partie du succès de l'équipe et du deuxième titre mondial chez les constructeurs" consécutif, a écrit Hyundai.

